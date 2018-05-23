Лидер «Адаптации» выпустил книгу стихов

«С самого начала Ермен взял себе творческий псевдоним Анти, и этот псевдоним снова оказался пророчески точным, потому что весь массив его творческого багажа можно охарактеризовать словом «отрицание». Но было бы крайне глупо сводить это отрицание к традиционной панк-эстетике глобального отрицания всего и вся. Ермен Анти не отрицает жизнь — он отрицает свинцовые мерзости жизни, и в этом его поэзия (будь то тексты песен или стихи, песнями не ставшие) куда более жизнеутверждающа, чем бодрые марши многих и многих певцов позитива» – говорится в предисловии к книге.



Так горит степь

Книгу Ермена Анти выпустило музыкальное издательство «Выргород». Книгу можно купить в интернет-магазине издательства и в в магазине «Фаланстер».