Матецкий написал песню для Алисы Вокс

Став одним из соавторов песни "A Million Voices" Полины Гагариной, исполненной на Евровидении в 2015 году, Владимир взял небольшой тайм-аут и сейчас возвращается в тандеме с Алисой Вокс. Лиричная песня "Рукавами" ознаменовала начало сотрудничества певицы и именитого композитора и обязательно будет включена в выходящий этой осенью новый альбом Алисы Вокс "ПОП". Менее чем за месяц с момента запуска краудфандинг-проекта на портале "Planeta", уже собрана сумма в более чем 60% на выпуск пластинки (https://planeta.ru/campaigns/voxpop). Слушателей ожидает ещё не один сюрприз, связанный с новыми работами Алисы и Владимира.

Идея песни "Рукавами" возникла у Владимира Матецкого давно, композитор сделал предварительные наброски песни, но без подходящего исполнителя работа не продвинулась дальше демо-записи. После знакомства с Алисой Вокс и предложения певице поучаствовать в записи песни, Владимир Матецкий в кратчайший срок закончил написание музыки и слов к композиции, доработав их уже именно под Алису и её характерную манеру исполнения. Спустя несколько недель после первого обсуждения песни и обмена идеями касательно аранжировки и текста, музыканты встретились на студии Владимира Матецкого в Москве, где за одну короткую сессию записали все вокальные партии сингла. Спустя ещё 2 недели песня была окончательно готова, сведена и прошла финальный мастеринг.

Владимир Матецкий: «У Алисы Вокс есть все необходимые для звездной карьеры составляющие - для начала, она незаурядная вокалистка с сексапильной фигурой и детским лицом. А ещё у неё есть уникальный сценический опыт (вы же знаете, какой!) и феноменальная энергетика! Рад нашей совместной работе: совсем новая и необычная песенка "Рукавами", которую я написал, а Алиса с драйвом спела, уже набирает "хитовые" обороты!»

Алиса Вокс: «Когда Владимир Леонардович Матецкий предложил поработать вместе, я не поверила своему счастью, ведь это такая большая удача - совместная работа с настолько сильным автором! До последнего я не могла поверить в то, что это действительно происходит со мной! А сейчас, когда я слушаю готовую песню - "Рукавами", то понимаю, как мне сильно повезло оказаться в этой сказке – наяву!»

Радиопремьера песни в ближайшие дни состоится в эфире станций "Серебряный Дождь" и "Маяк" (на последней Владимир сейчас ведёт собственную авторскую программу).