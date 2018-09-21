Мемориальную доску Георгию Свиридову открыли в Москве

"20 сентября в Москве состоялось торжественное открытие мемориальной доски композитору Георгию Свиридову. Ее установили на доме, где Георгий Васильевич жил с 1986 по 1998 годы, по адресу: улица Большая Грузинская, дом 36, строение 3", - говорится в сообщении.

Проект памятной доски, созданной по инициативе Российского музыкального союза, выполнен московскими авторами скульптором Андреем Забалуевым и архитектором Игорем Воскресенским.

В церемонии открытия приняли участие родственники композитора, представители столичного департамента культурного наследия, а также участники творческих союзов, музыкальных коллективов и музыкальных учебных заведений.

Георгий Свиридов - советский и российский композитор, пианист, автор таких известных композиций как "Время, вперед!" и "Метель", а также музыки к фильмам.