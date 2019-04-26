В «Избранное» Георгия Свиридова вошли ранее неопубликованные исполнения

Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе фирмы "Мелодия".

"Впервые на диске выходит хоровой цикл "Ночные облака" на стихи Блока в исполнении Владимира Минина и Московского камерного хора, записанный в 1970 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в новую пластинку также вошла не издававшаяся ранее концертная запись кантаты "Весна" на стихи Николая Некрасова. "Это одна из последних записей маэстро Александра Юрлова и Республиканской академической хоровой капеллы", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в новый диск, который будет доступен также на платформах iTunes, Apple Music и других сервисах, включен симфонический блок, где представлены популярнейшие сюиты из музыки к кинофильмам "Метель" и "Время, вперед!", а также менее известные оркестровые сочинения - "Маленький триптих" и "Музыка для камерного оркестра".



Георгий Свиридов: Избранное

Оркестровые сочинения играют Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением Владимира Федосеева и Геннадия Рождественского и Московский камерный оркестр под управлением Рудольфа Баршая.

В пресс-службе напомнили слова Свиридова о том, что он всегда испытывал тягу "к хоровому пению, к соединению душ в звуках, в совместной гармонии". В альбоме представлен первый хоровой опус композитора - "Пять хоров на стихи русских поэтов" в исполнении Ленинградской государственной академической капеллы имени М. И. Глинки под управлением Владислава Чернушенко.