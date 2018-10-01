Настя Задорожная попала под пули

-У нас появилась идея - снимать неклип, я вообще стараюсь избегать этого клише, - рассказала Настя. - До этого я пробовала различные кино-жанры, а сейчас захотелось отрыва. Отрыва в безудержном танце, никаких заученных движений, в классных образах, чувствовать себя уверенной и сексуальной, ловить взгляды людей, которым это нравится. К тому же где сейчас можно отпустить себя и оторваться на танцполе по полной программе, как не на собственной съемочной площадке? Отпустить себя на рабочем месте в таком контексте - очень необычное ощущение.

Над созданием трека и видео «Танданцы» работали люди, сыгравшие в творческой жизни артистки Задорожной важные роли. Автор песни Артур Байдо написал певице такие золотые хиты, как «Буду», «Я больше не хочу верить», «Нет ничего сильнее любви» и другие. А Гарик Рудник был постановщиком всех номеров Насти в ее музыкальной биографии.

-Раз уж Вселенная вернула моего любимого автора с новым хитом, так почему же не продолжить этот камбэк по-крупному? - поделилась артистка. - Я сразу позвонила Гарику, который сделал всю хореографию Насти Задорожной, а также собрал мой чудесный балет (ныне супер-известные звезды танцевальных шоу). Гарик сейчас один из самых крутых постановщиков в России, но главное в другом - он всегда мотивировал меня на безумные эксперименты над собой, внушал веру в то, что все получится. Как только я поняла, что хочу нового безумства - сразу же позвонила ему! И он согласился, сделав это невероятно круто уже в качестве режиссера!

По словам певицы, ролик получился достойным, ярким, динамично смонтированным. Съемки видео проходили в день рождения Насти 30 августа. На площадке не обошлось и без поздравительных сюрпризов, правда, один подарок запомнится звездной имениннице и ее команде на всю жизнь. В разгар съемок одного из дублей на площадку ворвались вооруженные люди в масках, открывшие стрельбу из пистолетов в воздух... От неожиданности многие потеряли дар речи. После чего последовали поздравительные крики «С Днем рождения!», а Насте вручили букет цветов. Таким необычным образом артистку решили поздравить ее друзья.

-Перестрелку на площадке я, конечно, запомню надолго, а какие вкуснейшие пироги напекла мама и привезла на съемки, накормив всю группу, - вспоминает Настя. - На покупку ваз для поздравительных цветов пришлось составить отдельную смету! Самая классная съемка, самый крутой состав группы, я собирала dream team сама, без продакшна, в течение нескольких месяцев. И оно того стоило! День Рождения все же круче отмечать на работе, а потом после дикой, но счастливой усталости, вернуться домой и съесть вместо торта бургер в кровати. Идеальный b-day! Хочу снова собраться этим же составом в следующем году и снимать!