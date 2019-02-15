Настя Задорожная презентовала фото-клип «Мили»

Изначально «Мили» должна была спеть популярный Инстаграм и Youtube блогер Ида Галич.

- На самом деле песню «Мили» мне подарила Ида, которая приобрела ее у авторов для себя, - рассказала Настя Задорожная. - Но в результате она решила, что спеть ее должна именно я. Очень крутой подарок, я считаю. Пожалуй, один из самых незабываемых для меня. Песня молниеносно влюбила в себя с первого прослушивания. Уверена, она сработает «катализатором» хорошего настроения в самый обостренный месяц зимы.

Также параллельно с релизом песни состоялась и премьера клипа «Мили», идея создания которого принадлежит самой артистке. В новом музыкальном ролике Насти зритель не увидит ни одного видео-кадра.

«Идей для съемок видео на песню «Мили» было много, а вот времени мало. Решение нарисовалось само собой, когда дата съёмок совпала у всей команды. Классный фотограф Тимур Дейна привнёс в наш фото-клип много оригинальных фишек, много цвета, эмоций, ну и конечно, прекрасных кадров. Вся история пропитана воспоминаниями об отпуске, мечтами и фантазиями о нем. Путешествие-моя страсть. В монтаже используется реальные архивы из моих путешествий. Я очень довольна результатом. Клип хочется пересматривать снова и снова, разглядывая каждый кадр. А их там очень много», - поделилась певица.