Neil Diamond отменил тур из-за болезни Паркинсона

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт певца.

"С огромным нежеланием и разочарованием я объявляю о решении прекратить концертные туры. На протяжении последних 50 лет для меня было честью выступать перед публикой", - подчеркнул Даймонд. Он принес "самые искренние извинения" за отмену выступлений, намеченных на март текущего года.



Нил Даймонд

"Я планирую активно продолжать сочинять, записывать песни и претворять в жизнь проекты еще в течение долгого периода времени", - отметил певец.

24 января Даймонду исполняется 77 лет. 28 января Национальная академия искусства и техники грамзаписи США вручит исполнителю почетную награду за пожизненный вклад в музыкальное искусство.

Нил Лесли Даймонд родился в 1941 году в нью-йоркском районе Бруклин в семье эмигрантов из России и Польши. За 50 лет творчества он снискал славу одного из самых востребованных деятелей искусства. 38 его композиций в разное время входили в "первую десятку" хит-парада журнала Billboard. Его имя появилось в Зале славы рок-н-ролла в 2011 году.