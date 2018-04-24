Олег Погудин получил грант на проект «Русскому гению»

Целью проекта «Русскому гению» является популяризация российской вокальной камерной лирики. Привлечение внимания широкой аудитории, включая молодёжную и детско-юношескую, к неисчерпаемым богатствам отечественной поэзии и камерного музицирования.

Погружение в атмосферу золотого века отечественной культуры как нематериальной, так и материальной, учитывая проведение мероприятий в интерьерах литературных музеев-усадеб, позволяющее непосредственно ощутить безграничное богатство родной культуры , представленное в высокопрофессиональной и одновременно доступной форме; понять и почувствовать истоки происхождения шедевров русской лирики в местах, где они непосредственно возникали, познакомить аудиторию с великими авторами в быту, тем самым сделав их не только понятными, но близкими и родными.

Привлечение внимания к красоте родной природы, воспитавшей гениев литературы и музыки.