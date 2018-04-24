Олег Погудин получил грант на проект «Русскому гению»

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Народный артист России певец Олег Погудин получил грант президента России на просветительский проект «Русскому гению».

Целью проекта «Русскому гению» является популяризация российской вокальной камерной лирики. Привлечение внимания широкой аудитории, включая молодёжную и детско-юношескую, к неисчерпаемым богатствам отечественной поэзии и камерного музицирования.

Погружение в атмосферу золотого века отечественной культуры как нематериальной, так и материальной, учитывая проведение мероприятий в интерьерах литературных музеев-усадеб, позволяющее непосредственно ощутить безграничное богатство родной культуры , представленное в высокопрофессиональной и одновременно доступной форме; понять и почувствовать истоки происхождения шедевров русской лирики в местах, где они непосредственно возникали, познакомить аудиторию с великими авторами в быту, тем самым сделав их не только понятными, но близкими и родными.

Привлечение внимания к красоте родной природы, воспитавшей гениев литературы и музыки.

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