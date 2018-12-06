Олег Погудин выпускает альбом «LaSerenata»

«La Serenata» одна из тех редких «жанровых» пластинок (в данном случае, это раздел «классика»), которые можно смело рекомендовать широкой публике и быть уверенным в том, что она будет принята очень тепло.

Это коллекция самых любимых и известных песен на итальянском языке (а также на неаполитанском диалекте). Очень бережно, даже немного осторожно, исполненных Олегом Погудиным на одном из концертов.

Среди них есть и очень известные «шлягеры», когда-то прозвучавшие еще на фестивале в Сан-Ремо («Canzone da due Soldi»), любимые самими итальянцами «народные» песни («Torna a Surriento») и, собственно, признанная «классика» вроде «Santa Lucia» и «Fineste, che lucive».

В подаче Олега Погудина, эти песни, в разное время исполненные такими «звездами» как Джанни Моранди и Андреа Бочелли, звучат уверенно, осмысленно, но при этом очень легко. И это моментально передает настроение, которое эти песни и созданы передавать – настроение современной сказки, лета. И ощущение того, что ты находишься в Италии, путешествуешь по этой удивительной стране, на машине с открытым верхом, прямо как герои твоих любимых фильмов, или таких классических как «Римские Каникулы» или более «современных» вроде «Только Ты».

Трек-лист:

1. Canzone da due soldi (Live)

2. 'O paese d' 'o sole (Live)

3. Maria, Mari! (Live)

4. Santa Lucia (Live)

5. Passione (Live)

6. I’ te vurria vasa (Live)

7. La spagnola (Live)

8. La barchetta (Live)

9. Funiculì, funiculà (Live)

10. Surdaton'namurato (Live)

11. Sicilia bedda (Live)

12. Si maritau Rosa (Live)

13. Marechiare (Live)

14. Parlami d'amore, Mariu (Live)

15. Parla più piano (Live)

16. Fenesta ca lucive (Live)

17. Guaglione (Live)

18. Tu, ca nun chiagne (Live)

19. Torna a Surriento (Live)

20. Mamma (Live)

21. Arrividerci Roma (Live)