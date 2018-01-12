Ренат Ибрагимов станет папой в девятый раз

Похоже, многодетный отец идет на рекорд – в этом году он может стать отцом в девятый раз.



Ренат Ибрагимов с супругой

Свою знаменитую композицию «Любовь настала» 70-летний певец Ренат Ибрагимов спел в непривычном для себя стиле Jazz Funk. На «Рождественском вечере», который прошел в рамках фестиваля Golden Jazz, народный артист РСФСР был в числе почетных гостей. Появление на сцене обладателя одного из лучших голосов в мире вызвало бурные аплодисменты. Певец поделился, что готовится к важному в своей жизни событию – юбилейному концерту, который состоится 31 января на сцене Государственного Кремлевского дворца. В этот день Ибрагимов пообещал исполнить свои лучшие музыкальные произведения, которые дарил своему зрителю на протяжении 50 лет своего творческого пути.

Округлившийся живот супруги Ибрагимова и ее свободный наряд подтолкнули гостей вечера поздравить артиста и с еще одним важным событием в его жизни – скорым пополнением в семействе. Супруги с радостью принимали поздравления. Ибрагимов в буквальном смысле светился от счастья.

В своем недавнем интервью Ренат Ибрагимов признался, что мечтает еще об одном ребенке. Отец-герой, как называют коллеги популярного артиста, считает, что смысл жизни любого мужчины — в продлении рода. От первого брака у Ибрагимова есть сын Султан, живущий в Казахстане, от второго — три дочери Надежда, Вера и Айя. В третьем браке у певца родились три дочки Асылбика, Аиша, Марьям и один сын Атилла.

«Количество детей свидетельствует о состоятельности мужчины, - говорит Ренат Ибрагимов. – Мне кажется, чем больше семья, тем лучше. Современные люди не хотят себя отягощать заботами о детях. Такой подход кажется мне не только эгоистичным, но и тупиковым. Если так пойдет и дальше, то мы просто выродимся. Мне даже странно, что кто-то не хочет иметь как можно больше детей».

В советское время все женщины Советского Союза были влюблены в жгучего, темпераментного красавца-татарина, зарубежная пресса называла Ибрагимова «русским Паваротти».

Напомним, Ибрагимов старше своей юной супруги на 40 лет. Однако, такая разница в возрасте супругов – не проблема, и каждый раз артист отшучивается: «она молода, и я тоже еще юн».

«Если честно, то у нас в семье старшая — Света, - объясняет Ренат Ибрагимов. - Как ни странно, но по паспорту старше я, а по поведению — она. Наверное, мужчины остаются до старости детьми, а девушки уже в юном возрасте владеют какой-то мудростью, которая помогает им в жизни. Светлана реагирует на мой горячий характер с огромным терпением, что помогает сохранять атмосферу в доме. Также нам очень помогает вера и обряд Никах, его можно совершать в мечети супругам хоть каждый год. Никах чистит энергетику, помогает снять напряжение, непонимание, которые так или иначе могут возникнуть в любой семье. Плюс Никаха в том, что его можно читать хоть каждый год, вреда не будет, а будет только польза».

В браке со Светланой Миннехановой у Ибрагимова уже есть трое детей.

«Мы всех наших деток очень хотели и ждали, - признается артист. - Пока я еще молод, надо рожать. Надеюсь, что Аллах будет к нам милостив и пошлет ещё сыночка. Я с детьми и сам себя чувствую моложе. Можно с ними танцевать, играть, петь им песни из моего репертуара, которые они очень любят, баловаться и дурачиться».