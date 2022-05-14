Скончался певец Ренат Ибрагимов

Ему было 74 года. О смерти артиста сообщила его дочь. По данным СМИ, Ибрагимов скончался дома от сердечного приступа.



Ренат Ибрагимов с супругой Светланой Миннехановой

Советский и российский эстрадный певец (баритон), актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Родился в городе Львове, в семье военнослужащего. В 1973 году Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию и начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх, среди которых «Князь Игорь», Эскамильо («Кармен»), Валентин («Фауст»), Евгений Онегин («Евгений Онегин»), Елецкий («Пиковая дама»).

Всесоюзный успех и известность пришли к Ибрагимову после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию. В 1978 году с песней «Наш город» принял участие в ежегодном фестивале «Песня года».





Наряду с музыкальными выступлениями, Ибрагимов также снялся в ряде кинофильмов, наиболее известным из которых является «Итальянский контракт» (1993). Снял и несколько кинокартин. Он выпустил кинофильмы «Работа, есть работа», «К доске».

В 2008 году принимал участие в проекте канала НТВ «Суперстар 2008. Команда мечты». В 2014 году принял участие в шоу перевоплощений «Точь-в-точь».

Бывший член партии «Единая Россия». Вышел из неё по идейным убеждениям.