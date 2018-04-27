Роман Архипов отказался от мяса

- Большинство хитов, которые на радио крутятся сейчас в Европе, это альтернатива, - рассуждает Роман. - Это не поп и не рок, это такая динамичная, но не стандартная музыка. Мой первый продюсерский проект - молодая и очень талантливая певица Элис. Думаю, в эпоху развития интернета все возможно, так как в России эта ниша пуста. Есть те, кто хочет такое делать, но не может. А мы попробуем решить эту сложную задачу. Сам я тоже записал новую песню – вдохновился проектом «Успех» на СТС, скоро услышите. Еще из новостей - скоро полечу в Лос-Анджелес заканчивать наш дуэт с вокалистом BonJovi мире во всем мире. просто на все сразу меня не хватает (Улыбается). Мы давно записали песню, но все никак не доведем ее до ума. Будучи международником по образованию, считаю своим долгом вносить лепту в межкультурные коммуникации.

Артист рассказал, что сейчас переживает период обновления во всех смыслах. Так, он решил привести себя в форму к лету и… отказаться от мяса.

- У меня много друзей-вегетарианцев. Я уважительно отношусь к философии Гринпис. Считаю, надо стараться жить более экологично. И хотя сам я далек от «зеленой» темы, решил попробовать исключить из рациона мясо. Хотя бы на месяц. А потом - кто знает?.. Если растительная пища вдохновляет столько прекрасных людей, почему нет? – поделился Рома.