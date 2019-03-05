Роман Архипов сделал предложение своей девушке

Архипов: «Нас с Алисой познакомили общие друзья. Я в ней сразу увидел не только красивую девушку, но и очень талантливую певицу. Поэтому первое время мы просто дружили и работали. Но довольно быстро я понял, что Алиса - именно тот человек, с кем я готов прожить всю свою жизнь».

Оставалось придумать, как красиво, а главное, небанально сделать предложение. И музыкант справился с этой задачей, выбрав действительно оригинальный способ.

«Зимой мы были в Америке. Я стал искать подходящий случай, перебрал много вариантов: Новый год, День всех влюблённых и даже концерт Backstreet Boys, но чувствовал, что это всё не то. И тут я узнаю, что будет хоккейный матч с участием моего друга Александра Овечкина в составе команды Washington Capitals. Решение пришло само собой. Я договорился, чтобы ребята из команды помогли мне вывести предложение на экран», - поделился Роман.



Роман Архипов с невестой

Алиса Огородникова, вспоминая тот вечер, всё ещё не может сдержать эмоций: «Это было, как в Американском фильме, совершенно неожиданно и романтично, на хоккейном стадионе (15 000 человек) в Лос-Анджелесе. На огромном экране было написано мое имя и фраза «Will you marry me?». Я даже не поняла, что это мне! И тут Ромка встал на колено и достал кольцо. Это было трогательно, мужественно и красиво. Сомнений никаких, только слезы радости...»

Дату свадьбы молодые люди пока не выбрали. Но можно не сомневаться, событие будет яркое и запоминающееся.