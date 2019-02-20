Роман Архипов женится

В последние месяцы экс-солиста группы «Челси» стали все чаще видеть вместе с певицей Алисой Огородниковой. Влюбленные проводили вдвоем все свободное время, а недавно уехали в США.

Теперь же стало известно, что Роман сделал Алисе предложение, и она ответила согласием. Об этом девушка сообщила в социальной сети, при этом не рассказывая о подробностях будущей свадьбы. Позже друзья пары опубликовали трогательное видео, на котором Архипов протягивает кольцо возлюбленной во время хоккейного матча. Огородникова, явно не ожидавшая такого поворота событий, едва могла сдержать эмоции.

«Я узнал, что во время нашего пребывания в США будет матч моего хорошего друга Саши Овечкина. Мы пошли на матч «Вашингтон Кэпиталз», и я специально подговорил друзей, устроил сюрприз. Все было как в американских фильмах: на экране показали нас двоих, я достал кольцо и Алиса сказала «да». Я очень счастлив вот уже два дня», — поделился Роман эмоциями со «СтарХитом».

О невесте популярного артиста известно не так уж и много. Избранница экс-солиста группы «Челси» давно занимается музыкой. Алиса часто выступает в Москве, а также записывает новые песни и клипы. «С Алисой мы вместе несколько месяцев. Где-то с апреля или мая прошлого года. Но это тот самый случай, когда ты сразу чувствуешь своего человека. У нас совпадают интересы, взгляды на жизнь. Алиса — очень талантливый музыкант, и мы сразу сошлись на этой почве. Сначала начали сотрудничать и работать вместе, а уже потом возникли чувства. Я уверен, что это тот самый человек, единственный, которого я так долго искал», — рассказал Роман.

«Возможно, праздник будет летом, а может и осенью. Кто знает, может вообще устроим какую-то трогательную уличную церемонию зимой. Мы оба любим, чтобы все было оригинально. Наверняка будет сразу два торжества — одно в Москве, а другое в США, где у меня много друзей. Над деталями пока не размышляли», — заключил музыкант.