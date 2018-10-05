Слепаков рассказал, почему удалили клип о Петрове и Боширове

«Насчет клипа, который удаляют. Поскольку все спрашивают - рассказываю. Это был мой рабочий материал. Незаконченный. Поэтому он изначально лежал по закрытой ссылке (в открытом доступе песни никогда не было). Я отправил эту ссылку нескольким друзьям узнать мнение. Через кого-то (он теперь, конечно, не признается) произошла утечка. Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но всё уже расползлось. «Газпром-медиа» здесь не при делах. Удаляли по моей просьбе, как мою авторскую собственность. Допиливать и выкладывать на своём канале теперь не буду, смысла уже нет. Спасибо за внимание, всем счастья», - написал Семен в соцсетях.