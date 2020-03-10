Мартиросян и Слепаков за час сочинят хиты всем звездам

Об этом Мартиросян рассказал в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".
"Мы сейчас с Семеном Слепаковым пытаемся сделать новое шоу. <...> Хотим приглашать в студию музыкантов, допустим, Монеточку мы приглашаем к нам в программу, и говорим: сейчас, Монеточка, в течение часа мы с Семеном вдвоем напишем лучший хит твоей жизни, песню, которая "порвет" всех. И мы в течение часа ей пишем песню, вот это чудо-творчество мы хотим показать, как мы пишем слова, музыку", - поделился он.
Мартиросян пока не уточнил, кого именно из музыкантов планирует приглашать в новое шоу, а также дату премьеры.
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