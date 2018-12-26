Стартовало голосование на премию «Русский ТОП 2018»

В этом году премия состоится в 13-й раз, в этом году она проходит по 6 номинациям и новым правилам.

Премия Русский ТОП 2018 призвана оценить популярность артистов, поющих на русском языке и представленных на территории России (концерты, премии и т. д.). В номинациях Альбом, Песня и Дуэт рассматриваются произведения на русском языке (не-каверы), впервые опубликованные с 25 декабря 2017 года по 25 декабря 2018 года.

Голосование в этом году проводится по новой схеме: проголосовать можно только один раз. Отдать дополнительные голоса или добавить что-то на голосование, как всегда, можно отсылкой SMS с именем поющего артиста, альбома или песни.

Списки номинантов составлены исходя из суммарной статистики прослушиваний/просмотров песен и альбомов (с поправкой на жанр) из всех имеющихся открытых источников (Tophit, Youtube, Яндекс-музыка, ВК, топ радиостанций и т. д.) за указанные даты в исполнении поющих артистов, а также предложений редакции NEWSmuz.com. Номинанты представлены в алфавитном порядке. В случае, если у одного артиста выходило несколько альбомов или хитов, в списках представлен один самый популярный (за исключением дуэтов). В случае, если артист/группа не представлен в номинациях песни или альбома — он не может быть представлен в номинациях Исполнитель, Исполнительница или Группа (если не добавлен читателями через SMS).

Проголосовать по всем номинациям можно здесь.