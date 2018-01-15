Победителями «Русского Топа 2017» стали Билан, Елка, «Время и стекло» и Лазарев

Голосование читателей проходило по 5 номинациям. Всего принято 7 153 голосов. Голосование продолжалось с 25 декабря 2017 года до 14 января 2018 года. Триумфатором стал Дима Билан, завоевавший сразу 2 номинации.



Дима Билан

Лучшим сольным исполнителем 2017 года признан Дима Билан, за него проголосовало в 6 раз больше читателей, чем за занимающего вторую строчку Сергея Лазарева.

Лучшей сольной исполнительницей 2017 года признана певица Елка, активно гастролировавшая весь год. Совсем ненамного от нее отстала другая героиня года Полина Гагарина.

Лучшей группой 2017 года признана украинская группа «Время и Стекло». Она существенно обошла своих конкурентов группы «Градусы» и «Ленинград».

Лучшим альбомом 2017 года назван релиз «В эпицентре» Сергея Лазарева, показывающий отличные результаты и в чартах продаж.

Наконец, Лучшей песней 2017 года, почти в 4 раза опередившей конкурентов, стал трек «Держи» Димы Билана. Отстали Ёлка — Впусти музыку и Ленинград - Вояж.

Полные результаты премии «Русский ТОП 2017» можно просмотреть здесь.