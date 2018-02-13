Toni Braxton выпустит первый альбом за 8 лет

Таким образом она решила отметить 25-ю годовщину выхода своей дебютной пластинки, пишет Газета.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.

Девятый студийный диск исполнительницы Sex And Cigarettes будет выпущен 23 марта. В альбом, в частности, попали ранее изданный дуэт Deadwood с Коулби Кэлей и новый сингл Long As I Live.



Тони Брэкстон

Этой же весной Брэкстон отправится в тур по Северной Америке, несмотря на проблемы со здоровьем (у певицы волчанка).

Брэкстон — лауреат премий «Грэмми», известна по хитам Un-Break My Heart, Breathe Again, Spanish Guitar.