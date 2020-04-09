Тони Брекстон выпустила первую за два года песню

Это первая музыкальная новинка певицы за два года, прошедших с выхода ее последнего альбома «Sex and Cigarettes». Недавно Тони подписала контракт с лейблом Island Records, который получил права на ее каталог и новую музыку.

По словам Брэкстон, песня посвящается прекращению нездоровых отношений и вдохновлена опыты ее друзей (хотя и сама певица в прошлом году рассталась с женихом – рэпером Birdman).



Toni Braxton

- Мы все пережили подобные ситуации, когда больше нечего сказать, - говорит Тони. - Вы знаете, что он не прав, и вам просто нужно сделать то, что нужно делать. В песне также есть элемент надежды, что после того, как ты сделаешь то, что тебе нужно, все станет лучше.