«Турута» - «Наперекосяк»

Сингл. Open Tune, 2018.

Жанр: поп-рок.

Вообще это музыканты опытные. «По_умолчанию» ведет свою историю еще с 2006 года, и много лет пыталась продвигать в России брит-поп. Появлялась в программе «ХудСовет», выступала на фестивале «Наши в городе». Поскольку лидер группы Евгений Турута работает на студии звукозаписи Open Tune, в группе концентрировались отличные музыканты, заходившие на огонек, иногда и покидали группу (барабанщик ушел в Animal Jazz, на секундочку). Но успеха не было, брит-поп — не самый популярный у нас жанр, и исключения вроде «Сплина» только подтверждают общее правило.

Сингл «Наперекосяк» и новое название группы сигнализируют о полном перезапуске проекта. Теперь это модный саунд с отличными хуками, радикально иной подход к развитию композиции, гитарные партии стали живописными и лаконичными, барабаны иронично мимикрируют под драм-машинку. Впрочем, и частички прошлого тоже остались — нудноватые гитарные арпеджио после припева как привет оттуда, ага.

Лидер и вокалист группы Евгений Турута не только отрабатывает хуки (концовки фраз педалируются), но и умело работает с обработками вокала, ничем не уступая в этом отношении нынешним рэперам. Если на концертах это зазвучит в realtime, то должно выглядеть крайне эффектно. Зыбкие мороки клавишных падов прячутся под сухими драм-щелчками, а все вместе согласуется в картинку пост-апокалипсиса в одной отдельно взятой голове лирического героя.

«Пустые люди говорят ни о чем, пустые лица, и смайл кирпичом», - едко пропевает Турута, и добивает: «Их мир был будто наперекосяк, без них в нем было будто что-то не так». Понятно, что речь о мире светского гламура, но даже по питерским меркам стоило бы жечь глаголом по-огненнее, нынче стесняться в выражениях вообще не принято. Да и кого тут стесняться, не пустых же людей?

Теперь о том, что не получилось в рамках актуализации саунда. Мне отчаянно не хватило именно всяких звуковых плюшек. Достаточно послушать последний Black Eyed Peas (стандарт по качеству и количеству плюшек), чтобы ощутить, что не бывает ныне одинаковых четырех тактов. Каждые четыре такта живут, обрастают кожей, рефлексируют, ощетиниваются и разглаживаются, смеются и плачут, рычат и хмыкают. Иногда каждый такт. Иногда восьмушка. Музыка живет, как человек. Ничто не повторяется в следующую секунду. Музыканты, которые умеют выращивать свой звук как жизнь, - сами живы вечно.

В сравнении с прошлым брит-попом — сингл «Наперекосяк» ну просто гигантский рывок вперед. Это актуальный звук, это актуальный язык общения. Это радиоформат, наконец. Теперь очень интересно следить за «Турутой» - умение кристаллизовать хуки должно органически привести музыкантов к ярким трекам о радости бытия (не все же о негативе петь), а уж в профессионализме этих ребят сомневаться не приходится.

Гуру КЕН