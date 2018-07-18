Умер экс-солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Об этом сообщил друг артиста, поэт-песенник Александр Шаганов.

«... горькая новость - не стало Игоря Браславского ... Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон" и в сольной карьере. Безвременный уход из-за коварной болезни. С которой он боролся и помогал выстоять другим», - написал Шаганов в соцсетях.

Игорь Браславский родился 7 декабря 1958 года в Москве. Учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П. И. Чайковского по классу валторны. Окончил Московское музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. Работал в ВИА «Вдохновение», «Фантазия», «Надежда», «Кинематограф», «Голубые гитары», в театре «Музыка» под руководством Игоря Гранова. С 1994 по 2004 годы — солист группы «Доктор Ватсон».