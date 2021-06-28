Основатель группы «Доктор Ватсон» умер после Ковида

Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пиар-менеджера группы.

Причиной смерти стало осложнение после COVID-19.

"Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало", – сообщила менеджер.



Георгий Мамиконов

Георгий Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. Окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне - Институт им. Шнитке), где начал петь в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета. С 1971 года работал в "Москонцерте", в 1973-1978 годах выступал в ВИА "Верные друзья". В 1985 году Мамиконов создал группу "Сюрприз", в 1988 году переименованную в шоу-группу "Доктор Ватсон". До последних дней был бессменным руководителем, организатором и солистом коллектива.

О времени и месте похорон будет объявлено отдельно.