Ядвига Поплавская снова сможет исполнять «Малиновку»

Под запретом композитора целый год находились пять музыкальных произведений собственного сочинения: «Малиновка», «Какой счастливый случай», «Завiруха», «Я у бабушки живу» и «Вы шумiце, бярозы».

В этот период никто, в том числе Ядвига Поплавская, не имел права исполнять эти хиты. Композитор считает, что артисты долгие годы использовали его произведения без уважения.

«В связи с тем, что артисты грубо нарушали мои авторские права, ни о каком безвозмездном договоре речи быть не может. То есть автор выставляет артисту определенную сумму, которую тот должен ему компенсировать за то, что он использовал твои песни". Не так давно Ядвига Поплавская на вечере памяти Александра Тихановича вообще не объявила и не упомянула ни одного из четырех присутствующих в зале авторов. Весь вечер звучало: "Сашины песни". Простите, это что, Тиханович и слова, и музыку написал? Авторы ведь еще живые! На этом вечере мы сидели как бедные родственники», - говорил Ханок ранее.

После долгих дебатов продюсерский центр «СПАМАШ» выкупил у композитора весь золотой репертуар Ядвиги Поплавской.

Теперь композиции, по договоренности с продюсерским центром, смогут исполнять все желающие.