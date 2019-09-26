80-летний барабанщик Cream попал в больницу

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на родных музыканта.

"Семья Бейкеров с сожалением сообщает, что Джинджер находится в тяжелом состоянии в больнице. Пожалуйста, молитесь за него", — написали близкие в соцсети.



Джинджер Бейкер

Причина, по которой 80-летнего барабанщика госпитализировали, неизвестна.

Ранее СМИ писали о том, что он перенес операцию на сердце три года назад.

Бейкер — один из основателей рок-блюз-группы Cream, в которой также играли гитарист Эрик Клэптон и бас-гитарист Джек Брюс. Образованный в 1966 году коллектив не раз называли первой "супергруппой" в истории рок-музыки и даже основателями "хард-рока".