«Бандэрос» спел про надежду

Релиз композиции состоялся на лейбле Velvet Music 1 марта 2019 года. По словам создателей, эта песня о вере в себя, в своё предназначение и свой путь.
В мире сиюминутных романов и клипового мышления, когда лайк ценится больше телефонного звонка, а репост приравнивается к году дружбы, оставаться честным перед самим собой становится всё сложнее, - говорится в описании трека. - И если каждое поражение воспринимается как окончательное, каждое расставание - как последнее, каждый знак препинания — как точка, знай, что всё, что тебе нужно, - найти в себе силы и поверить. Поверить в то, что ничего не заканчивается, пока продолжается жизнь, в то, что твоё счастье непременно ждёт тебя там - за поворотом, и после иссушающего штиля всегда будет спасительный ветер, и твой корабль обязательно достигнет точки назначения. «Отпусти и плыви!» - мы знаем, что после тёмной полосы обязательно наступит рассвет.
«Бандэрос»
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