«Бандэрос» спел про надежду

"Это - народная южноафриканская песня", - шутят артисты. Мы задаем в ней вопрос и сразу же сами на него отвечаем (и в отличие от многих отвечаем по-другому (смеются)) "Вот что длиннее у африканцев? Нет, не то, что вы подумали! Лето - вот, что!.." Зато за время записи песен и съемки клипа мы...