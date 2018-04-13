Группа «Банд'Эрос» показала «72.000»

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Группа «Бандэрос» презентовала клип на песню «72.000» 13 апреля 2018 года.

Что означает название “72000”? Высоту полета или глубину погружения? Гонорар DJ или количество упущенных шансов разбогатеть на биткоине? Жизненный опыт у каждого свой. И каждый поймет по своему.

«Нам в этом году - 13 лет. Хороший возраст для коллектива, и мы решили на чертову дюжину сделать себе подарок. Спеть песню для самих себя - о том что волнует нас, что заставляет бегать мурашки по нашей коже... Снять клип, в котором будет больше души, чем моды, больше жизни, чем погони за трендами.»

«Клип 72000 – это скорее для своих, чем бэнгер для огромной аудитории. Но мы не можем им не поделиться. За эти годы наша музыка соединила множество людей по всему миру с нами и между собой невидимыми энергетическими линиями, которые вдохновляют, поддерживают, дают заряд и позволяют оставаться самими собой. Несмотря на все, что порой так ненадежно и зыбко вокруг», - говорят музыканты.

В основе видео – нестандартное графическое решение и красивая история об отношениях. В главных ролях снялись актриса Московского ТЮЗа Аня Глаубэ и актер театра киноактера Саша Ведменский.

«Съемки были не из простых, - делятся воспоминаниями артисты. – Мы снимали два клипа одновременно, и погода менялась, как сейчас курс доллара. Было весело: выходит солнце – снимаем один клип, заходит – снимаем другой. Были и жара, и ливни, и штормовые предупреждения. В последней сцене клипа, снятой на побережье, дождь даже имитировать не пришлось - актёры промокли по-настоящему. А вот ветра оказалось недостаточно, поэтому за кадром стоял режиссер и честно дул на волосы главной героини. В заключительном дубле всю съемочную группу захлестнула волна по колено; камеру удалось спасти, обувь - нет. Зато дубль вышел отличным.»

Режиссером видео и автором идеи выступил Алексей Дубровин. Оператором постановщиком - Сергей Павлов, и это уже третий его опыт сотрудничества с Банд’Эрос.

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