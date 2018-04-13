Группа «Банд'Эрос» показала «72.000»

Что означает название “72000”? Высоту полета или глубину погружения? Гонорар DJ или количество упущенных шансов разбогатеть на биткоине? Жизненный опыт у каждого свой. И каждый поймет по своему.

«Нам в этом году - 13 лет. Хороший возраст для коллектива, и мы решили на чертову дюжину сделать себе подарок. Спеть песню для самих себя - о том что волнует нас, что заставляет бегать мурашки по нашей коже... Снять клип, в котором будет больше души, чем моды, больше жизни, чем погони за трендами.»

«Клип 72000 – это скорее для своих, чем бэнгер для огромной аудитории. Но мы не можем им не поделиться. За эти годы наша музыка соединила множество людей по всему миру с нами и между собой невидимыми энергетическими линиями, которые вдохновляют, поддерживают, дают заряд и позволяют оставаться самими собой. Несмотря на все, что порой так ненадежно и зыбко вокруг», - говорят музыканты.

В основе видео – нестандартное графическое решение и красивая история об отношениях. В главных ролях снялись актриса Московского ТЮЗа Аня Глаубэ и актер театра киноактера Саша Ведменский.

«Съемки были не из простых, - делятся воспоминаниями артисты. – Мы снимали два клипа одновременно, и погода менялась, как сейчас курс доллара. Было весело: выходит солнце – снимаем один клип, заходит – снимаем другой. Были и жара, и ливни, и штормовые предупреждения. В последней сцене клипа, снятой на побережье, дождь даже имитировать не пришлось - актёры промокли по-настоящему. А вот ветра оказалось недостаточно, поэтому за кадром стоял режиссер и честно дул на волосы главной героини. В заключительном дубле всю съемочную группу захлестнула волна по колено; камеру удалось спасти, обувь - нет. Зато дубль вышел отличным.»

Режиссером видео и автором идеи выступил Алексей Дубровин. Оператором постановщиком - Сергей Павлов, и это уже третий его опыт сотрудничества с Банд’Эрос.