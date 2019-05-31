Boy George получит именной фильм о себе

Sacha Gervasi пишет и продюсирует художественный фильм, основанный на жизни фронтмена Culture Club.

В настоящее время фильм не имеет названия, и будет рассказывать о жизни Боя Джорджа в ирландской рабочей семье и о том, как он прославится в Culture Club.



Boy George

Sacha Gervasi описывает Боя Джорджа как «первопроходца и настоящего оригинала»:

«В лондонских клубах 80-х невозможно было пропустить Джорджа, и все знали, что он станет звездой задолго до того, как мир услышит ноту культовых песен Culture Club. История жизни Джорджа зловеще интересна, но в то же время поразительна и вдохновляюща. Для меня большая честь и восторг, что я могу вывести его на большой экран».