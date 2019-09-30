«ЭлектропартиZаны» поместили столицу русского рока в Чевенгур

Трек-лист альбома «Небо над Чевенгуром» состоит из десяти композиций. Работа посвящается героям рок-революций, не дожившим до наших дней.

Русский рок – жанр невообразимо утопичный и фантастический - продолжает существовать в мировой культуре вопреки всем законам природы и культурологии. Появившийся на свет в период разлома эпох, так же, как и роман Платонова «Чевенгур», он впитал в себя боль времени и бесконечную обреченность пространства. Психопатическая смесь отечественной литературы и чужеземного бита породила неповторимый язык поколения – культурную утопию посреди пустоты официального искусства. Не Петербург и не Омск, не Череповец и не Москва, а вымышленный Чевенгур – настоящая столица русского рока. С его детской жестокостью и такой же детской верой в справедливость и в бессмертие личности. Те, кто уходят отсюда в небытие – остаются навеки в своих песнях, трагичных и радостных, очевидных и недоступных – как небо над Чевенгуром – говорится в пресс-релизе альбома.