Две песни Вадима Курылева российский суд назвал экстремизмом

Согласно действующему законодательству, доступ к трекам на онлайн-площадках будет закрыт. Экстремистскими признаны песни «Левый террор» и «Звезда и автомат».



Вадим Курылев

Соответствующее решение было вынесено 8 августа 2020 года Железнодорожным районным судом Пензы. В список экстремистских материалов на сайте минюста композиции внесены 19 октября 2020 года.

По мнению некой экспертной комиссии, с выводами которой согласился суд, в текстах песен Вадима Курылева присутствуют призывы к насилию против власти. Также эксперты пришли к выводу, что музыкант публично призывает к уничтожению системы.

«Неоднократно повторенная фраза „<данные изъяты>!“ представляет собой именное предложение с императивной (повелительной) интонацией и выражает побуждение к насильственным действиям в отношении правящего режима», — говорится на сайте суда.

Отмечается, что в тексте песен «необходимость насильственной борьбы с капиталистами как представителями властных структур перерастает в прямое побуждение к уничтожению системы». «Автор композиции заявляет, что представители „левого террора“ являются для правящего режима препятствием, вызывающим трепет и страх, поскольку за „левым террором“ стоит новая разрушительная сила, несущая полное уничтожение», — говорится в решении суда о первой песне. Роскомнадзору постановили заблокировать доступ ко всем ссылкам на песни в интернете.

При этом песни были написаны и опубликованы в 2009 и 2012 годах и до сих пор угрозы ни для кого не представляли. Песня «Звезда и автомат» впервые была опубликована в альбоме «Дзен-анархия», релиз которого состоялся в 2009 году. Композиция «Левый террор» входит в студийный альбом «Черный протуберанец, или Нам нужна анархия». Релиз этой пластинки состоялся в 2012 году.

Анастасия Мурзич, пиар-менеджер Вадима Курылёва, рассказала «Открытым медиа», что песня "Звезда и автомат" о немецкой организации RAF, "Левый террор" - о большевистском терроре, «а не о том, что он призывает сейчас что-то делать в этой стране». Она подчеркнула, что песни старые, а сейчас идейная позиция группы — пацифистская.

«На концертах, когда просят ребята, которые любят эти песни, „Партизаны“ их не исполняют. Это не близко уже идеологии самого художника, — сказала Мурзич. - Мы от них не открещиваемся, они есть, надеюсь, что люди их будут слушать, но много нового в жизни группы происходит».

Она добавила, что соцсеть «Вконтакте» уже блокирует эти песни.

«Забавно, что главного музыкального пацифиста страны сейчас обвиняют в экстремизме», — отметила она.

Группа «ЭлектропартиZаны» (или «Электрические Партизаны») начала свой творческий путь в 2004 году. Коллектив выпустил восемь студийных альбомов. Последний из них называется «Небо над Чевенгуром», а его релиз состоялся в 2019 году. Вадим Курылев хорошо известен любителям рок-музыки как участник группы «ДДТ». В составе коллектива он играл в период с 1987 по 2002 год. В команде Юрия Шевчука Курылев сначала играл на бас-гитаре, потом – на соло гитаре. После ухода из коллектива занимается развитием собственного проекта.