Фотоальбом и полный список концертов Ричи Блэкмора выйдет в продажу

Тираж книги ограничен всего одной тысячей экземпляров, которые будут доступны только напрямую через официальный сайт издательства «Wymer Publishing».



Ritchie Blackmore

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«A Life In Vision», составленная личным биографом Блэкмора Джерри Блумом, станет идеальным дополнением к биографии 2006 года «Black Night», написанной тем же автором. Она охватывает всю карьеру Блэкмора с 1958 года по наши дни только посредством фотографий и памятных предметов. Но в книге представлена не только обширная подборка фотографий, многие из которых ранее не публиковались, но и самый полный список концертов Блэкмора с 1958 по 1967 годы, то есть еще до Deep Purple. Список составлен Блумом на основе многих лет исследований. В нем перечислено более 300 концертов, которые Ричи дал со своих детских лет, включая не только ранние группы, но и аккомпанемент Джину Винсенту и Джерри Ли Льюису.

В книгу вошли фотографии, охватывающие карьеру Блэкмора в составах Deep Purple, Rainbow и Blackmore’s Night, плюс текст Блума, который позволяет поместить картинку в нужный контекст. Каждый экземпляр книги будет упакован в специально изготовленную коробку, которая также будет вмещать в себя подборку принтов. Есть и минус: книга никак не согласована самим Ритчи Блэкмором, так что получить на ней автограф вряд ли удастся.