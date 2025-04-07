Ричи Блэкмор перенес сердечный приступ

Она рассказала, что около полутора лет назад Ричи перенёс сердечный приступ, и до сих пор идёт процесс восстановления. Музыканту была проведена операция, в ходе которой ему установили шесть стентов.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



У него диагностированы подагра и несколько видов артрита. Проблемы со спиной, которые всегда его беспокоили, тоже никуда не делись. Выступать становится всё сложнее, это серьёзное испытание.

Однако я видела на сцене и более молодых людей, которые выступали, передвигаясь в инвалидных колясках. Ричи не хочет, чтобы его видели таким. А я думаю, что фанаты были бы просто счастливы оказаться с ним под одной крышей и слушать всё, что он придумал. Совсем недавно Ричи был у кардиолога, и они решили отложить перелёты на самолёте. Надеюсь, что ситуация изменится».