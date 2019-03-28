Госпитализирован Николай Добронравов

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Добронравова, которому в ноябре прошлого года исполнилось 90 лет, доставили в одну из столичных клиник несколько дней назад. Поэт проходит лечение в стационаре. Его диагноз не уточняется.



Николай Добронравов

Источник, близкий к окружению поэта-песенника Николая Добронравова, опроверг РИА Новости информацию о его госпитализации.

Николай Добронравов написал стихи к таким композициям, как "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Нежность" и другим. Многие из них были созданы в соавторстве с супругой поэта — Александрой Пахмутовой.