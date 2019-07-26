Kaiser Chiefs выпустили альбом «Duck»

Команда Kaiser Chiefs была создана в далёком 1996 году. Однако первый успех группе с Туманного Альбиона принёс альбом 2005 года под названием «Employment» с такими хитами как «Oh My God», «I Predict A Riot» и «Everyday I Love You Less And Less». На меломанов произвело впечатление инди-роковое звучание с элементами прото-панка и нью-вейва.