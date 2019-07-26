Kaiser Chiefs выпустили альбом «Duck»

В честь релиза музыканты опубликовали в инстаграме серию снимков и видео под аккомпанемент лид-сингла «People Know How to Love One Another», сделанных во время работы над пластинкой.
Фронтмен Рики Уилсон (Ricky Wilson) сказал, что лид-сингл «Record Collection» посвящен «Интернету и разочарованию в Интернете, о том, как он управляет нашей жизнью, но мы не совсем понимаем, что это такое и как мы просто нажимаем "Принять"».
В седьмой по счету студийный альбом группы вошло 11 треков. Он задуман как продолжение альбома 2016 года «Stay Together» .
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