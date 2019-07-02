Конкурс «Вятское» закрылся в Волковском театре Ярославля

Конкурс проходит в «самом красивой деревне России» (да-да, это официальный статус!) - селе Вятское около Ярославля, там живет историко-культурный центр, и на практике это обычное русское село, в котором восстановлены красивые церкви, отремонтированы дома, а в самых старинных из них размещена куча музеев. Например, «Звуки времени» со старинными роялями, пианино и патефонами. Или «музей вятского торгующего крестьянина». Ну, вы поняли. Практически идеальный туробъект для экскурсий. И заодно хорошие зарплаты для местных. Тут снимают кино, а заодно еще и проводят музыкальный конкурс с очень-очень серьезным жюри.



Анастасия Красикова (Ярославль), диплом и спецприз Левона Джавадяна со стажировкой в Ереванском театре оперы и балета

Идея провести тут международный конкурс принадлежит Ладе Меркуловой, она тогда работала пресс-атташе Юрия Башмета, у которого фестиваль в Ярославле и области — один из любимых. Башмет приезжал сюда с концертами каждый год, благо киноконцертный зал тут есть, маленький, но есть. Лада предложила чете Жаровых, которые и сделали в Вятском туристический рай, провести академический конкурс. И шестеренки завертелись. Изначально была только база — зал, гостиница и ресторан. Не было рояля, не было публики. С роялями помог Feurich – глава российского представительства уважаемого австрийского бренда Тимур Гафитулин близко к сердцу принял идею конкурса в среднерусском селе.

Уже самый первый конкурс 2017 года задал планку. В жюри Ладе Меркуловой удалось привлечь таких глыб, как профессор МГК и ЦМШ пианист Аркадий Севидов, лауреат конкурса Чайковского пианист Олег Полянский, профессор МГК скрипач Александр Тростянский, ведущий итальянский импрессарио Никола Коста (Италия), сопрано Большого театра Дарья Зыкова и др. В следующем году появились завкафедрой медных МГК Владимир Шиш, трубач Андрей Иков и тромбонист Эркин Юсупов, меццо Мариинки Злата Булычева и меццо Надежда Хаверко (Австрия), дирижер Жива Плой Першух (Словения) и др. И это в скромном ярославском селе! Дети, кроме собственно конкурса, получали еще и мастер-классы от ведущих музыкантов и педагогов мира.

В этом году конкурс претерпел серьезные изменения. Президентом конкурса и главой жюри вокальной номинации стала знаменитая певица Любовь Казарновская (давно прикупившая в Вятском дом). Под ее имя был получен президентский грант, ведь до этого конкурс был на самофинансировании. Был расширен возрастной ценз до 33 лет. Изменился состав жюри, - фортепианное возглавил профессор МГК Владимир Овчинников, в него же вошли дирижер Денис Власенко и профессор МГК Ирина Кандинская, например. В вокальном появились дирижеры Альберто Веронези и Энрико Стинкелли (Италия), пианист Левон Джавадян (Армения) и импрессарио Вальтер Владарски (Австрия). В скрипичном - профессор Консерватории Лугано Павел Берман (Италия), педагоги Анна Кандинская (Австрия) и Альвия Вандышева, импрессарио Андреас Фирцигер (Австрия). Новые имена для конкурса.

Заключительный гала-концерт прошел в старинном ярославском Волковском театре, что дало возможность увидеть победителей конкурса разом, в первую очередь для ярославцев, потому что ездить в Вятское для многих оказалось не слишком интересным занятием. К тому же конкурс шел с апреля до июня, временной разрыв чрезвычайно велик. И театр оказался полон.



Любовь Казарновская и все победители на сцене Волковского театра

Гала-концерт показал, что слишком уж ярких исполнителей в этом году на конкурсе не появилось. Обратила на себя внимание прежде всего сопрано Дарья Калачева из Ярославля, выпускница питерской консерватории им. Римского-Корсакова. Она округло и внятно спела арию Джильды из оперы «Риголетто» и арию Блондхен из «Похищения из Сераля». Ей 28 лет, и она может вырасти в замечательную камерную певицу. Странно, что конкурс дал ей всего лишь третью премию в старшей группе, учитывая, что обладательница первой премии Наталья Зимина, солистка Стасика, даже не спела, а... прокричала арии Эболи из «Дон Карлоса» и принцессы из «Адрианна Лекуврер»! Возможно, на самом конкурсе все было причесаннее...



Дарья Калачева (Ярославль), 3 премия в старшей группе

Обидно, что в гала-концерте не смог принять участие главная сенсация прошлогоднего конкурса, юный пианист Андрей Филонов. Он тогда получил вторую премию, а теперь начал успешную международную карьеру, победив на конкурсах «Виват, оркестр!», конкурсе ДМШ им. Глазунова, Stage4Kids (Германия), «Волшебная лира», «Мир музыки – мир ребёнка» и «Giuseppe Raciti Memorial» (Италия).



Вероника Андрейченко (Новокузнецк-Москва), 2 премия в средней группе

Среди пианистов, скрипачей и духовых других ярких звезд заметить не удалось. Но техничных и эффектных выступлений было немало. Например, запомнилась своим артистизмом Вероника Андрейченко, спевшая «В детской» Штрауса невероятно экспрессивно. Или юная пианистка Варвара Паршина с «Юмористическим скерцо» Прокофьева и вальсом Гиллопа.

Чиновники на сцене наперебой сообщали, что это единственный такой международный конкурс в Ярославской области, и обещали ему всяческую поддержку (отнюдь не финансовую, увы). Уровень жюри позволяет конкурсу и дальше существовать с высочайшей планкой требовательности. Остается пожелать конкурсу «Вятское» удачи.

А вот все победители конкурса.

Вокал

Младшая группа



1 место: Илья Понти (Москва), Валерий Кузаков (Москва)

2 место: Элизабет Акопян (Москва), Ксения Васильева (Рыбинск)

3 место: Виктория Тараканова (Рыбинск)

Специальный приз за лучшее исполнение произведения В.А. Моцарта: Дарья Кондрашова (Рыбинск)

Средняя группа



1 место: Александр Ершов (Ярославль)

2 место: Вероника Андрейченко (Новокузнецк), Любовь Богатырева (Ярославль)

3 место: Анастасия Галаванова (Москва), Дарья Краева (Ярославль)

Специальный персональный приз «Надежда» и мастер-класс Л.Ю. Казарновской за природный материал: Мария Алексеева (Ярославль)

Специальный персональный приз Левона Джавадяна стажировкой и мастер-класс в Ереване (театр оперы и балета им. А. Спендиаряна): Милена Клименко (Москва)

Специальный приз В.А. Моцарта: Александр Ершов (Ярославль)

Специальный приз В.И. Касторского: Дмитрий Молодцов (Рыбинск)

Старшая группа



1 место: Наталья Зимина (Москва), Ярослав Абаимов (Москва)

2 место: Элен Егиазарян (Армения), Навасард Акопян (Армения)

3 место: Дарья Калачева (Ярославль), Алена Эйнзельд–Корсакова (Ярославль)

Дипломанты: Су Бо (Китай), Марина Полухина (Москва), София Дубровинская (Тула)

Диплом и Специальный приз за лучшее исполнение произведения В.А. Моцарта со стажировкой в Италии и Австрии: Пань Чжоуни (Китай), Тамара Джибути (Москва/Красноярск)

Диплом и Специальный персональный приз Левона Джавадяна стажировкой в Ереване (театр оперы и балета им. А. Спендиаряна): Анастасия Красикова (Ярославль), Алена Эйнзельд–Корсакова (Ярославль)

Специальный диплом и приз «Надежда»: Артем Петросов (Москва)

Специальный приз им. В.И. Касторского: Алан Агнаев (Москва/Грозный)

Специальный приз за подготовку к конкурсу лауреатов средней и старшей группы: Нина Васильевна Быстрова (Ярославль)

Диплом лучшего концертмейстера конкурса: Асмик Антонян (Армения), Георгий Утлинский (Ярославль), Георгий Мигунов (Москва)

Фортепиано

Младшая группа



1 место: Глафира Глинка (Ярославль), Адриан Антал (Москва), Варвара Паршина (Москва)

2 место: Петр Пироженко (С-Петербург), Александра Васильева (Рыбинск), Мария Шатаева (Рыбинск)

3 место: Виктория Артеменкова (Ярославль), Михаил Пироженко (С-Петербург), Андруи Акопян (Москва)

Дипломами награждаются: Анастасия Мартынова (Ярославль), Ксения Брусницына (Рыбинск), Егор Завитухин (Ярославль)

Специальный приз «Надежда» и персональный приз Овчинникова В.П.: Анастасия Мартынова (Ярославль)

Специальный приз В.А. Моцарта: Михаил Пироженко (С-Петербург)

Персональный приз Овчинникова В.П.: Ксения Брусницына (Рыбинск), Егор Завитухин (Ярославль)

Средняя группа



1 место: Анна Линькова (Москва)

2 место: Софья Резникова (Ярославль)

3 место: Йиминг Ду (Китай /Москва), Наталья Хорохорова (Москва)

Дипломом награждается: Иван Алешин (Москва)

Специальный персональный приз Овчинникова В.П.: Йиминг Ду (Китай /Москва), Наталья Хорохорова (Москва)

Старшая группа



1 премия: Валерия Поэта (Молдова/Москва)

2 премия: Иван Кузьмин (Москва)

3 премия: Яна Хван (Москва)

Специальный приз за лучшее исполнение произведения В.А. Моцарта: Иван Кузьмин (Москва)

Духовые инструменты

Младшая группа



1 премия: Алексей Панфилов (Ярославль), Стефания Лопухина (Чебоксары)

2 премия: Лев Яблочкин (Москва), Семен Саломатников (Москва), Эмилия Лещева (Иваново)

3 премия: Роман Александров (Ярославль), Марк Яблочкин (Москва)

Средняя группа



1 премия: Даяна Теребова (Ярославль), Ильяс Исламов (Москва)

2 премия: Франческа Наринская (Москва)

3 премия: не присуждается

Старшая группа



1 премия: Степан Бачевич (Москва), Жексембай Досхан (Астана, Казахстан)

2 премия: Глеб Салаев (Москва), Михаил Шихов (Москва)

3 премия: Максим Савран (Ярославль/Москва), Александра Алхазова (Москва)

Специальный приз «Лучший концертмейстер конкурса»: Юлия Широкова (Москва)

Специальный приз - творческая поездка; Россотрудничество и Государственный симфонический международный молодежный оркестр Республики Кипр в содружестве с фондом «Искусство на все времена»: Александр Карнаухов (Москва), Максим Савран (Ярославль/Москва), Елисей Крупенков (Москва)

Скрипка

Младшая группа

1 премия: Иван Терещенко (пед. Елена Иванова, ДМШ им. Шопена) и Анна Левина (пед. Алла Вандышева, ДМШ АМУ при МГК), оба из Москвы.

2 премия: Вероника Гремячих (пед. Ольга Серветник, Мытищинская ДМШ) из Мытищ.

3 премия: Вероника Новикова (пед. Людмила Усачева, Ярославская ДШИ им. Дм. Когана) из Ярославля и Варвара Бодрова (пед. Ирина Калашникова, московская ДШИ им. Римского-Корсакова) из Москвы.

Средняя группа



1 премия: Софья Фирсова (пед. Елена Иванова, московская ДМШ им. Шопена) из Москвы

2 премия: Эдуард Юденич (пед. Альвия Вандышева, МШ АМУ при МГК) из Москвы и Лидия Горбунова (пед. Ольга Серветник, Мытищинская ДМШ) из Москвы.

3 премия: Полина Дегтярева (пед. Людмила Усачева, Ярославская ДШИ им. Дм. Когана) из Ярославля, Анастасия Лопухина (пед. Алла Вандышева, московская ДМШ им. Бетховена) и Любовь Старикова (пед. Татьяна Балашова, музчилище при МГК) из Москвы.

Старшая группа



1 премия: Виктория Тульская (пед. Владимир Иванов, МГК) из Москвы (на фото сверху)

2 премия: Петр Федотов (пед. Эдуард Грач, МГК) и Екатерина Балашова (пед. Владимир Иванов, МГК), оба из Москвы

3 премия: Евгений Артеменков (пед. Анна Кандинская, Венская консерватория) из Вены и Ксения Серветник (пед. Александр Киров, МГК) из Мытищ.

Специальный приз (сертификаты от фонда поддержки культуры и искусства «Искусство на все времена», дающие возможность участия в концертах проекта «Детская филармония будущего» в Москве сезона 2019/2020 годов (для жительницы Ярославля вместе с оплатой проживания на двое суток в двухместном номере)): Вероника Новикова (Ярославль), Иван Терещенко (Москва)

Вадим ПОНОМАРЕВ