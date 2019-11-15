M-Band спел о тех, кто «режет без ножа»

В новый альбом вошли главные песни группы последних лет — «Правильная девочка» и «Помедленнее», а также два новых трека.





«Главная задача — поднятие вашего настроения!» — говорят музыканты о своей музыке.





«Грубый возраст» стал третьим альбомом в дискографии группы. Напомним, в 2016 году M-Band выпустил сразу два альбома: «Без фильтров» и «Акустика».

