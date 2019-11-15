M-Band спел о тех, кто «режет без ножа»

Песню выпустило Первое музыкальное издательство совместно с лейблом Meladze Music. В композиции лирический герой обращается к бывшей возлюбленной, которая «так искусно режет без ножа» и «прожигает чувства до последнего гроша», и желает ей «гореть прямо изнутри».
27 ноября 2019 года M-Band отметит свой первый юбилей концертом на сцене Vegas City Hall. На сцену вместе с музыкантами поднимутся звездные друзья коллектива. Участники группы обещают поклонникам «мощный сюрприз», детали которого пока держатся в секрете.
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