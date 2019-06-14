«Музыкальная академия» впервые вышла в онлайн

На нем со временем будет размещен весь архив журнала – более 20 000 музыковедческих исследований, статей, рецензий и интервью, вышедших с 1933 года.

Сейчас на сайте mus.academy доступны онлайн-материалы, опубликованные в журнале за последние полтора года. В разделе «Архив» уже сейчас можно читать все номера журнала за 1933 год.

В дальнейшем мы будем двигаться вперед и назад одновременно — выкладывать свежие выпуски и заниматься оцифровкой огромного архива «Музыкальной академии» и «Советской музыки». Нам предстоит обработать для веб-доступа более 20 тысяч статей. Начало положено — все публикации 1933 года уже в открытом доступе. Как ни странно, создавая сайт, мы опирались на некоторые эстетические принципы, которые наш журнал продвигал на заре своего существования: простота (визуальный лаконизм), доступность (юзабилити) и монументальность (гигабайты архива). Во всем остальном, надеюсь, mus.academy будет современным. Специально для сайта была разработана удобная система поиска, а мобильная версия позволит читать про поэтику песен Треченто или метамодерн в музыке XXI века на пляже или в метро. Помимо журнальных статей мы будем публиковать новости из мира музыкальной науки и современной композиции. а также собирать информацию о многочисленных авторах журнала, среди которых были все крупные отечественные музыковеды нескольких поколений, - сообщает главный редактор «Музыкальной академии» Ярослав Тимофеев.

Сайт сделан на том же движке, что и запущенный ранее сайт журнала «Музыкальная жизнь».

Одновременно открыты страницы «Музыкальной академии» в Facebook, ВКонтакте и Telegram.