Новый фильм про Johnny Cash выходит на экраны

Режиссёром картины выступил лауреат «Эмми» и «Грэмми» Том Зимни, ранее неоднократно сотрудничавший с Брюсом Спрингстином. Согласно пресс-релизу, фильм основан на недавно обнаруженных архивных материалах и интервью с членами семьи Кэша и его коллегами-музыкантами и рассказывает о личных трагедиях артиста, его творческих победах и борьбе с зависимостями.

Как сообщает Billboard, картина была создана при участии представителей Кэша, а среди продюсеров проекта значится сын музыканта Джон Картер Кэш. Отправной точкой фильма служит знаменитое выступление Джонни в Фолсомской тюрьме в 1968 году, музыку для ленты написал гитарист Pearl Jam Майк Маккриди. В ролике близкие Кэша и он сам рассказывают на фоне выступлений, записей в студии и поездок по стране о том, что для него значила музыка.



Johnny Cash

- Я благодарен, что Бог дал мне вдохновение творить. Я благодарен за мою семью. Я благодарен за дар, – говорит музыкант.

Премьера картины состоится 11 ноября 2019 года.