Статуя Джонни Кэша появилась в Капитолии США

Скульптура авторства Кевина Кресса была выставлена в Национальном зале скульптур в Вашингтоне.



Johnny Cash

«Словами невозможно выразить нашу гордость за то, что мой отец удостоился такой исключительной привилегии, став первым музыкантом в истории, включенным в коллекцию Зала скульптур. Я очень осторожна, чтобы не вкладывать слова в его уста после его смерти, но в этот день я могу с уверенностью сказать, что из всех многочисленных почестей и похвал, которые он получил за свою жизнь, эта — самая главная. Ему нравилась идея Америки как места мечты и убежища, свободы и чуда... Он был несовершенным, но глубоко скромным, добрым и сострадательным человеком с великолепной щедростью духа, чтобы любить тех, кто страдает», — сказала на церемонии открытия дочь музыканта Розанна Кэш, к которой присоединились более 100 членов семьи и близких друзей.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Табличка на статуе описывает Джонни Кэша как «певца, автора песен, художника и гуманиста». Кэш был страстным сторонником тюремной реформы — в 1972 году он посетил Вашингтон, округ Колумбия, чтобы обратиться с призывом к Сенату США.

«Джонни Кэш — идеальный человек, которого следует чествовать таким образом. Он был человеком, который воплощал американский дух так, как могли немногие», — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.