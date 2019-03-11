Певец Аль Бано признан угрозой безопасности Украины

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Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще одной фамилией перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 6 марта, опубликованному на сайте ведомства, в этот перечень вошел итальянский певец Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано).


Минкультуры Украины составляет перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесено 147 человек.

Творческий дуэт Аль Бано Карризи и Ромины Пауэр был популярен в Европе и Советском Союзе в 1980-1990-х годах. В октябре 2013 года в Москве впервые за многие годы, Аль Бано и Ромина Пауэр дали три совместных концерта с участием звёзд итальянской эстрады в Crocus City Hall, посвященных 70-летию Аль Бано.

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