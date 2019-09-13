Pixies выпустили альбом «Beneath the Eyrie»

В него вошли 12 треков, в том числе выпущенные этим летом композиции «Catfish Kate» и «On Graveyard Hill». Релиз стал вторым с текущим составом группы, куда на данный момент входят Блэк Фрэнсис (гитара, вокал), Джоуи Сантьяго (гитары), Дэвид Ловеринг (ударные) и Паз Леншантин (бас-гитара), их предыдущая совместная пластинка «Head Carrier» вышла в 2016 году.

Продюсером пластинки выступил Том Далджерти. Материал для неё был записан в 2018 году в одной из церквей северной части штата Нью-Йорк. На музыкантов сильно повлияли здания, выполненные в готическом стиле, окружавшие их во время записи – солист группы Блэк Фрэнсис назвал их «мистическим и сюрреалистическим пейзажем», – а название, которое переводится как «Под гнездом хищной птицы», альбом получил в честь гнезда орла, обнаруженного участниками Pixies позади церкви.



Pixies