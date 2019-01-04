Похороны Криса Кельми пройдут тайно

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Продюсер Андрей Разин рассказал на своей странице в Instagram, что похороны Криса Кельми пройдут инкогнито, без прощания с музыкантом.

По словам продюсера, такое решение приняли родственники Кельми. Разин выразил сожаление по этому поводу и сказал, что «в корне с этим не согласен». Он пояснил, что был готов оплатить организацию похорон, чтобы отдать последние почести музыканту, однако этого не произошло.

Крис Кельми
Крис Кельми

Незадолго до смерти Крис Кельми составил завещание, в котором отписал все свое имущество жене и сыну. Его родственники получат коттедж и три квартиры общей стоимостью около 100 миллионов рублей.

Крис Кельми скончался 1 января от остановки сердца. Его настоящее имя — Анатолий Кельми. Музыкант наиболее известен по композициям «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву», «Слушай ночь», «Леди блюз» и другим. Он выпустил 13 дисков, а также сочинил музыку к мультфильму «Пес в сапогах».

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