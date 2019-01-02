Умер Крис Кельми

Его тело обнаружено в подмосковном особняке певца. Сообщается, что тело доставлено в наро-фоминский морг. Морг подтвердил эту информацию. Отмечается, что причины смерти артиста определит экспертиза.

Брат певца сообщил, что бывшая жена Людмила была последней, кто видел Кельми живым. Указывается, что женщина навещала певца 30 декабря, с тех пор он не выходил на связь.



Крис Кельми

Крис Кельми давно страдал от алкогольной зависимости. Он рассказывал, что из-за опасений за свое здоровье написал завещание, согласно которому все его имущество должно достаться бывшей супруге и сыну.

Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми) — советский и российский певец, композитор и клавишник. Его хиты известны не одному поколению россиян, наиболее популярны из них – "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву" и многие другие. Создатель групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», участник группы «Автограф».

По словам Криса Кельми в интервью 2015 года, он живёт в загородном доме, держит дома 17 кошек, оборудовал в доме студию звукозаписи, сочиняет новую музыку, надеется вернуться в шоу-бизнес, записал гимн для Кубка Кремля по теннису и песню для чемпионата мира по футболу; он получает авторские гонорары, даёт концерты в городах России и Германии, выступает на теннисных турнирах.

В декабре 2015 года признался в радиоинтервью, что ему поставлен диагноз «эпилепсия».

Неоднократно был замечен в пьяных дебошах, в том числе в прямом эфире на ТВ, и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.