Snow Patrol показали тизер будущего альбома

Группа, которая отмечает 25-летие в 2019 году, готовит масштабный юбилейный проект, и песня «Time Won’t Go Slowly» выступает в роли тизера.

— Мы уже несколько месяцев работаем в студии над проектом, приуроченным к 25-летию Snow Patrol, — похвастались музыканты в твиттере, анонсируя трек.

Детали предстоящего релиза пока не раскрываются, сообщает Intermedia. Последний на сегодняшний день альбом Snow Patrol «Wildness» вышел в 2018 году.



ТЕКСТ

Ранее музыкантам пришлось отменить часть своего тура из-за травм двух участников коллектива — Джонни Макдэйда и Нэйтана Конноли.