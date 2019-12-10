Ушла из жизни солистка Roxette Мари Фредрикссон

Певица и лидер культовой группы скончалась на 62-м году жизни. Причины смерти пока не сообщаются.
"С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни", - цитирует Expressen менеджера коллектива Мари Димберг.
Как сообщает издание Dagens Nyheter, певица долгие годы боролась с раком.
Мари Фредрикссон получила всемирную известностью благодаря участию в группе Roxette. Всего певица выпустила восемь студийных альбомов, последний в 2013 году.
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