Ушла из жизни солистка Roxette Мари Фредрикссон

При этом сотрудники аэропорта утверждают, что инцидент произошел до того, как груз поступил в грузовой терминал, передает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».





Музыканты узнали о произошедшем случайно, увидев в соцсетях фотографии грузчиков с реквизитом группы. В багаже находились музыкальные инструменты, концертные костюмы, а также личные вещи участников.

