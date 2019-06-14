В России появится реестр произведений с безвозмездным использованием

Документ подписан главой правительства Дмитрием Медведевым 8 июня 2019 года. В нем указано, как должен действовать правообладатель в случае¸ если он согласен на безвозмездное использование объектов своего авторского права.

На сайте Минкульта должен появиться реестр таких произведений с поиском и в виде открытых данных. Правообладателю, желающему передать свои произведения для безвозмездного использования, достаточно подать заявку в Минкульт с указанием условий безвозмездного использования и его срока, а также сами произведения.

Постановление Правительства РФ от 8 июня 2019 г. № 745 “Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока”

В соответствии с пунктом 5 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока.

2. Определить Министерство культуры Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, ответственным за размещение заявлений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Министерством культуры Российской Федерации в пределах установленной Правительством Российской Федерации численности его работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период на руководство и управление в сфере установленных функций.

Правила размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока (далее - заявления) на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - сайт уполномоченного органа, уполномоченный орган, сеть "Интернет").

2. Заявление и прилагаемые к нему документы оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, утвержденными уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов". Порядок представления в уполномоченный орган указанных заявлений и документов устанавливается уполномоченным органом.

3. Заявление должно содержать следующие сведения:

а) для заявителя - физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), псевдоним (при наличии), а также страховой номер индивидуального лицевого счета и (или) идентификационный номер налогоплательщика (при их наличии);

для заявителя - юридического лица - полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес в пределах места нахождения юридического лица;

б) название произведения науки, литературы, искусства либо объекта смежных прав (далее - объект авторских или смежных прав) и его вид (литературное произведение, музыкальное произведение, аудиовизуальное произведение, произведение изобразительного искусства, исполнение, фонограмма, другие виды произведений и объектов смежных прав). Дополнительно могут быть указаны иные сведения об объекте авторских или смежных прав, в том числе сведения об авторе, исполнителе, изготовителе, издателе, дате создания, дате и способе обнародования;

в) указание на наличие у заявителя исключительных прав на объект авторских или смежных прав, а также основание возникновения таких прав;

г) указание на способ, территорию, срок и иные условия, на которых заявитель предоставляет возможность безвозмездного использования объекта авторских или смежных прав;

д) указание на отсутствие действующего лицензионного договора, по которому предоставлена исключительная лицензия на использование объекта авторских или смежных прав в пределах, установленных подпунктом "г" настоящего пункта;

е) сведения о том, что заявителю известно о правовых последствиях размещения заявления, в том числе о прекращении действия лицензионного договора, по которому заявителем предоставлена возмездная неисключительная лицензия на использование объекта авторских или смежных прав в пределах, установленных подпунктом "г" настоящего пункта, и об обязанности возместить убытки, причиненные лицензиату, а также о праве лиц, исключительное право которых нарушено неправомерным размещением заявления, требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного права.

4. К заявлению прилагаются:

а) для заявителя - физического лица - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о способах связи с заявителем (номер телефона, адрес электронной почты), а также согласие на обработку его персональных данных по форме, установленной уполномоченным органом;

б) экземпляр объекта авторских или смежных прав в электронной форме либо сведения о постоянном уникальном адресе в сети "Интернет", по которому обеспечивается беспрепятственный ежедневный и круглосуточный доступ к такому экземпляру.

5. Ответственность за достоверность сведений, указанных в подпунктах "а" - "в" и "д" пункта 3, подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил, а также сведений, содержащихся в документах, указанных в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил, несет заявитель. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в размещении заявления в соответствии с настоящими Правилами.

6. В целях принятия авторами или иными правообладателями мер защиты исключительного права в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации на сайте уполномоченного органа публикуется извещение о поступившем на рассмотрение заявлении (далее - извещение).

Извещение публикуется в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган и содержит информацию, указанную в подпунктах "б" и "г" пункта 3 настоящих Правил, а также экземпляр объекта авторских или смежных прав в электронной форме либо сведения о постоянном уникальном адресе в сети "Интернет", по которому обеспечивается беспрепятственный ежедневный и круглосуточный доступ к такому экземпляру, указанные в подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил.

Автор или иной правообладатель, полагающий, что размещение заявления на сайте уполномоченного органа в соответствии с настоящими Правилами нарушит его исключительные права или создаст угрозу их нарушения, вправе обратиться в уполномоченный орган с запросом о предоставлении информации, необходимой для предъявления требований в суде, а также совершения иных юридических действий, необходимых для защиты таких прав. К такому запросу должны прилагаться сведения и (или) документы, подтверждающие права автора или иного правообладателя. Запрашиваемая информация предоставляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса.

7. Если по истечении 60 календарных дней со дня опубликования извещения в уполномоченный орган не поступил судебный акт, из которого следует наличие судебного спора в отношении поступившего на рассмотрение уполномоченного органа заявления, такое извещение удаляется, а заявление и прилагаемый к нему экземпляр объекта авторских или смежных прав в электронной форме либо сведения о постоянном уникальном адресе в сети "Интернет", по которому обеспечивается беспрепятственный ежедневный и круглосуточный доступ к такому экземпляру, размещаются на сайте уполномоченного органа.

В случае поступления в уполномоченный орган судебного акта, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, извещение удаляется, а размещение заявления в соответствии с настоящими Правилами не осуществляется до дня поступления в уполномоченный орган вступившего в законную силу решения суда (иного судебного акта, которым завершается производство по делу), в котором содержатся выводы о правомерности совершаемых заявителем действий по распоряжению исключительными правами в соответствии с пунктом 5 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации. При поступлении в уполномоченный орган указанного вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, которым завершается производство по делу, заявление должно быть размещено на сайте уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней.

8. Доступ к сведениям о размещенных заявлениях и объектах авторских и смежных прав осуществляется на безвозмездной основе как с помощью поисковой системы сайта уполномоченного органа, так и в форме открытых данных.