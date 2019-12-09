Журнал StarHit закрывается, Андрей Малахов из него уходит

«Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны. С 1 января 2020-го «СтарХит» будет существовать только в цифровом виде, и я желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода. Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия. Верю, портал starhit.ru останется на высоте и меня не подведет! Спасибо всем, кто читал наш журнал все эти годы!» - написал Андрей Малахов.



ТЕКСТ

Журнал в печатном виде просуществовал 12 лет, в сигнальном номере было название «Зефир», однако затем было решено назвать его StarHit. Журнал посвящен светским новостям из мира шоу-бизнеса, моды и ТВ.