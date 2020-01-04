97 неизвестных песен Guns N’ Roses слили в сеть

Как сообщает NME, компания Universal Music Group утверждает, что именно Рик Дансфорд выложил в Сеть 97 композиций группы, созданных в период с 2000 по 2001 годы.



Guns N’ Roses

Предполагается, что Дансфорд получил к ним доступ после того как купил на аукционе запоминающее устройство с этими записями у бывшего агента группы Тома Зутаута.

"Мы сильно раздосадованы и огорчены тем, что человек, ответственный за эти записи, решил выставить на аукцион ранее не издававшиеся материалы, которые принадлежали его бывшему работодателю", - прокомментировал ситуацию нынешний менеджер группы.

Ранее руководство коллектива предлагало, что бы Данфорд вернул им эти записи за 15 тысяч долларов. Но, по информации Universal Music Group, тот решил вместо этого выложить материалы в Сеть. Сам Дансфорд свою вину отрицает.

В октябре 2019 года он заявил, что из-за этой "утечки" ему запретили посещать концерты Guns N’ Roses. Он большой фанат группы , у него огромное количество татуировок с автографами ее музыкантов , а сына он назвал Эксл (в честь солиста).