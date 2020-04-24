Александр Шоуа спел о внутреннем враге

Александр Шоуа - певец и композитор, солист группы «Непара», в конце 2019 года написал песню «Дыши», которая должна была выйти весной 2020 года. Но в феврале Шоуа поступило предложение от руководства федерального канала поучаствовать в отборочном туре на конкурсе «Евровидение 2020», который должен был пройти в Роттердаме.



Александр Шоуа

Тогда артист принял решение в срочном порядке написать английскую версию песни. Через 13 часов родился англоязычный вариант с названием «The Enemy inside» («Враг внутри тебя»). Английский текст написал молодой поэт-песенник Михаил Ишаев.

Хотя Александр Шоуа не стал победителем отборочного тура на Евровидение 2020, песня по смыслу вписывается в происходящие сегодня в мире события. Видеоряд клипа собран со всего мира благодаря коллегам и друзьям, присылавшим яркие кадры.

«The Enemy inside» - первая песня Александра Шоуа на английском языке.