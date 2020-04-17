Ани Айс стала «Дикая»

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Певица Ани Айс, известная по хитам «Завтра» и «Не плачь, моя девочка», выпустила сегодня новый сингл «Дикая» (слушать песню).

Песня «Дикая» от Ани Айс, которая сегодня появилась на всех цифровых площадках, рассказывает слушателям про самые страстные, искренние и неподвластные ничему - чувства, про то, как девушка хочет уйти, но в мыслях её постоянно он, хочет забыть, но душа кричит об этом человеке.

«Горькая и пьяная любовь» - так описывает чувства Ани Айс.

Автор и музыкальный продюсер песни - Юлия Альбах, трек вышел на лейбле «Альбах продакшн».

Ани Айс
Ани Айс

Все три новых песни будут включены в новый альбом певицы Ани Айс, который должен выйти в этом году.

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