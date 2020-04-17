Ани Айс стала «Дикая»

Ани@Is (произносится как Ани Айс) – новая артистка на российской эстраде. Она с детства на сцене, а в 2019 году начала профессиональную творческую сольную вокальную карьеру артистки, выпустив первый сингл «Не плачь, моя девочка», которая сразу нашла положительный отклик у аудитории.





И вот новая премьера Ани@Is - «#Завтра», трогательная лирическая песня автора и музыкального продюсера Юлии Альбах в стилистике лаунж-поп.

