Ани Айс стала «Дикая»

Песня «Дикая» от Ани Айс, которая сегодня появилась на всех цифровых площадках, рассказывает слушателям про самые страстные, искренние и неподвластные ничему - чувства, про то, как девушка хочет уйти, но в мыслях её постоянно он, хочет забыть, но душа кричит об этом человеке.
«Горькая и пьяная любовь» - так описывает чувства Ани Айс.
Автор и музыкальный продюсер песни - Юлия Альбах, трек вышел на лейбле «Альбах продакшн».
Все три новых песни будут включены в новый альбом певицы Ани Айс, который должен выйти в этом году.
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